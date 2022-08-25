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التعليم تعلن أرقام جلوس امتحان القبول للطلبة المتقدمين لمدرسة إمبابة الصناعية

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:19 م
التعليم تعلن أرقام جلوس امتحان القبول للطلبة المتقدمين لمدرسة إمبابة الصناعية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس ومقار اللجان وموعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين - تخصص فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة، كما طالبت الوزارة الطلاب المتقدمين للاختبارات الالكترونى الاطلاع على دليل أداء الاختبارات.
 
للاطلاع على رقم الجلوس ومقار لجنة الاختباراضغط هنا..
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت  فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة (فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة) بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بالجيزة، وذلك بعد تطوير البرنامج الدراسي طبقًا لأحدث النظم في العالم، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2022، عبر الرابط التالي: هنا
 
وحددت الوزارة شرط للالتحاق بهذا المجال بالمدرسة من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي (225) درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة - القليوبية).
 
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد الاختبارات للطلبة المتقدمين إلكترونيًا "On Line" وذلك يوم 24 أغسطس 2022، بعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين لاختيار أفضل العناصر منهم.

التربية والتعليم

مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية

التقديم لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية

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