"الصحة" تكشف عن تحاليل هامة للأم الحامل.. أبرزها الالتهاب الكبدى

وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تحاليل هامة للأم بفترة الحمل ويمكن اجراءئها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التى تعمل بالوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتضمنت التحاليل المطلوبة تحليل السكر والضغط وتحليل بكتيريا الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى زتحليل فيروس نقص المناعة البشرى.

وأكد الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة صحة الأم والجنين، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا للإحالة لفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وقال الدكتور فوزي فتحي، إن المبادرة بها أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.