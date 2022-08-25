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الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيعتمد على ماء البحر.. ووقعنا 7 بروتوكلات لإنتاجه

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:58 م
الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيعتمد على ماء البحر.. ووقعنا 7 بروتوكلات لإنتاجه ماء البحر يساهم فى توفير الطاقة - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إنه تم توقيع 7 بروتوكولات اليوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا بخلاف 8 بروتوكلات تم توقيعها من قبل.
 
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: العالم كله يتجه إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والمشروعات مرتبطة بالطاقات المتجددة، ولدينا طاقات متجددة حالية ومستقبلية كثيرة وسيكون لدينا مشتقات كثيرة.
 
وتابع: "الهيدروجين الأخضر سيكون قائما على ماء البحر وسيتم تحلية المياه، وهو مصدر طاقة مستقبلى ونظيف وله منتجات ثانوية تساعد في صناعة الأسمدة وتساعد في السفن ، ومن ضمن المشروعات المتوقع إنتاجها المبدئى سيكون بالتزامن مع مؤتمر المناخ.
 
واكد أن هناك تنوع في جنسيات المستثمرين ، وفى الغالب سيحصل على الهيدروجين الأخضر الشركات المستثمرة وستصدره وسيتم استخدام 5 % من الهيدروجين في محطات الطاقة الكهربائية.

الهيدوجين الأخضر

الطاقة

الكهرباء

بروتوكولات التعاون

اليوم السابع بلس



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