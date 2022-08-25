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"التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم

الخميس، 25 أغسطس 2022 05:15 م
"التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف الطالبة إيمان توفيق، والتى ادعت حصولها على 57 درجة بتظلمات الثانوية العامة، مؤكدة أن الطالبة لم تحصل على أى زيادة فى الدرجات بعد التظلم.

 

وحصلت الطالبة إيمان توفيق على 37% بنتيجة الثانوية العامة 2022، وجاءت نتيجة الطالبة كالتالى: نجاحها فى اللغة العربية بعد حصولها على 8 درجات رأفة، وفى اللغة الأجنبية الأولى راسبة ومتحصلة على 10 درجات فقط، واللغة الثانية فرنسي ناجحة بدرجتين رأفة، وفى الأحياء راسبة ومتحصلة على 11 درجة فقط، وفى الكيمياء ناجحة بثلاث درجات رأفة، وفى الجيولوجيا ناجحة بدرجة واحدة، وفى مادة الفيزياء راسبة ودرجتها 14 درجة فقط.


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة

الطالبة إيمان توفيق

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