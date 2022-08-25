نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. استنفاد 6708 طلاب وطالبات للرغبات

كتب محمد صبحى - رشا مراد

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، وكشف النتيجة أن تم ترشيح عدد 183983 طالب من الشعبة العلمية للكليات الجامعية و35339 من الشعبة الأدبية بإجمالى 219322 ألف طالب.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن بلغ إجمالى عدد الطلاب المرشحين للمعاهد التابعة للوزارة فى الشعبة العليمة 32502 ألف طالب و7347 طالب بإجمالى 39876 ألف طالب

وأكدت وزارة التعليم العالى ، أنه استنفذ عدد (6708) طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لاتتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.