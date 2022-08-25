تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية :-
لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اضغط هنا..
الكلية الحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بني سويف 340
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333
ألسن بني سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
حقوق سوهاج 323
إعلام بني سويف 321
آثار و لغات مطروح 320
آثار الفيوم 319
الاعاقة والتأهيل بني سويف 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
إعلام جنوب الوادي 316
آثار جنوب الوادي 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
فنون جميلة (فنون) حلوان 303
تربية بنها 303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تربية حلوان 293
تجارة المنصورة 292
تربية المنيا 292
تجارة دمياط 292
آداب عين شمس 291
تجارة القاهرة 291
آداب الإسكندرية 290
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290
تجارة الإسكندرية 289
فنون جميلة (فنون) المنيا 288
تجارة الزقازيق 288
تربية الفيوم 287
تجارة جنوب الوادي 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
آداب حلوان 286
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
تجارة عين شمس 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية بنات عين شمس 283
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية جنوب الوادي 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تربية السويس 282
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282
آداب بور سعيد 282
آداب بنها 281
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
آداب انتساب موجه القاهرة 280
تربية سوهاج 280
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
تجارة بور سعيد 279
تربية أسيوط 279
تجارة انتساب موجه القاهرة 279
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تربية رياضية بنات بنها 278
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277
تجارة بنها 277
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
آداب و علوم إنسانية السويس 276
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276
دار العلوم القاهرة 275
تربية طفولة مبكرة دمنهور 275
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275
آداب انتساب موجه عين شمس 275
تجارة كفر الشيخ 275
تربية نوعية الزقازيق 275
آداب الزقازيق 274
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274
تربية بني سويف 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة انتساب موجه المنصورة 274
آداب طنطا 274
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274
حقوق جنوب الوادي 273
تربية دمياط 273
تربية (طفولة) عين شمس 273
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273
تربية طفولة مبكرة الفيوم 273
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272
آداب بنات عين شمس 272
آداب انتساب موجه حلوان 272
آداب الوادي الجديد 272
تربية نوعية القاهرة 272
تربية طفولة مبكرة مطروح 272
تجارة أسوان 271
تجارة دمنهور 271
تجارة طنطا 271
حقوق المنيا 271
آداب دمياط 271
تجارة انتساب موجه دمياط 271
تجارة انتساب موجه الزقازيق 271
آداب انتساب موجه المنصورة 270
تجارة المنوفية بشبين الكوم 270
آداب المنوفية بشبين الكوم 270
تجارة السويس 270
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270
تربية طفولة مبكرة بني سويف 270
تربية نوعية الإسكندرية 269
آداب دمنهور 269
تربية طفولة مبكرة المنيا 269
تجارة العريش 269
آداب انتساب موجه بنها 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة بني سويف 268
آداب كفر الشيخ 268
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268
تربية نوعية طنطا 268
آداب الفيوم 268
حقوق القاهرة 267
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
تربية (طفولة) كفر الشيخ 267
سياحة وفنادق المنصورة 267
تجارة مدينة السادات 266
آداب أسوان 266
تجارة أسيوط 266
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266
حقوق انتساب موجه سوهاج 265
تجارة سوهاج 265
حقوق عين شمس 265
آداب انتساب موجه العريش 265
تربية نوعية المنصورة 265
تربية (طفولة) السويس 265
آداب انتساب موجه الزقازيق 265
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264
آداب بني سويف 263
تجارة انتساب موجه دمنهور 263
تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
تربية الوادي الجديد 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
تجارة انتساب موجه أسوان 262
تربية نوعية عين شمس 262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262
حقوق الإسكندرية 262
آداب انتساب موجه دمنهور 262
تجارة انتساب موجه طنطا 262
تجارة انتساب موجه السويس 262
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262
تجارة انتساب موجه العريش 261
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
تربية (طفولة) دمنهور 261
حقوق انتساب موجه القاهرة 261
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261
آداب انتساب موجه الفيوم 261
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
تربية نوعية بور سعيد 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
حقوق انتساب موجه عين شمس 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بني سويف 260
حقوق الزقازيق 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 259
آداب أسيوط 259
آداب انتساب موجه أسوان 259
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
آداب سوهاج 258
حقوق حلوان 258
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بني سويف 258
حقوق بنها 257
حقوق انتساب موجه حلوان 257
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب جنوب الوادي 257
حقوق المنصورة 256
حقوق أسوان 256
آداب انتساب موجه أسيوط 256
حقوق أسيوط 256
حقوق الفيوم 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255
تربية نوعية المنيا 255
حقوق بني سويف 255
تربية نوعية كفر الشيخ 255
حقوق انتساب موجه بنها 255
تربية نوعية بنها 255
حقوق طنطا 255
حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
دار العلوم الفيوم 254
حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253
حقوق مدينة السادات 252
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
دار العلوم المنيا 252
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252
حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
حقوق انتساب موجه المنصورة 251
حقوق انتساب موجه بني سويف 251
سياحة وفنادق مطروح 251
حقوق انتساب موجه أسوان 251
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251
دار العلوم أسوان 251
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
تربية نوعية الفيوم 250
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
تربية رياضية بنات دمياط 250
حقوق انتساب موجه أسيوط 250
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
أقتصاد منزلى حلوان 249
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
تربية نوعية أسيوط 249
تربية نوعية جنوب الوادي 249
خدمة اجتماعية حلوان 249
أقتصاد منزلى العريش 248
تربية (طفولة) سوهاج 248
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
سياحة وفنادق الفيوم 248
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
سياحة وفنادق المنيا 246
تربية نوعية دمياط 246
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
الفني لترميم الآثار بالاقصر 246
خدمة اجتماعية الفيوم 246
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245
خدمة اجتماعية أسوان 245
تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
تربية فنية المنيا 245
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244
خدمة اجتماعية أسيوط 244
تربية نوعية فنية طنطا 244
تربية (طفولة) الوادي الجديد 244
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243
تربية نوعية فنية الزقازيق 243
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
الفني التجارى بالروضه 241
الفني التجارى ببنها 240
تربية أسوان 240
الفني التجارى بدمنهور 240
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240
تربية نوعية مطروح 240
تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
تربية نوعية فنية أسيوط 239
تربية نوعية موسيقية طنطا 238
وانطلقت أعمال المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس 18 أغسطس بحد أدنى 246 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 60 % بإجمالى عدد الطلاب 223294 ألف طالب وطالبة، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % بإجمالى عدد طلاب 45908 ألف طالب ، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة 269202 ألف طالب وطالبة بجميع الشعب.
وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب التقديم بالتنسيق الإلكترونى يوما إضافيا فى إطار حرص الوزارة على مصالح الطلاب،حيث كان من المقرر إغلاق موقع التنسيق يوم الأثنين الماضى 22 أغسطس.
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