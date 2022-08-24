مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تلجأ إلى استراتيجية الترهيب فى خاركيف

كتب أحمد عرفة

قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن أوكرانيا تلجأ إلى استراتيجية الترهيب في خاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، حمل مقر الدفاع الإقليمي لإقليم دونيتسك، القوات الأوكرانية مسؤولية اندلاع حريق هائل بأحد مراكز التسوق بالجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.

وذكر الدفاع الإقليمي ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ أنه نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية اندلع حريق كبير في أكبر مركز للتسوق بونيتسك "غالاكتيكا" الواقع في حي لوينسكي بالمدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية ضخمة.

وأوضح أن القوات الأمنية قامت بإخلاء المبنى بشكل كامل فور اندلاع الحريق، ما تسبب في السيطرة على الحريق دون وقوع أي ضحايا تذكر.