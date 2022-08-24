زيلينسكى: روسيا حولت أكبر منشأة نووية في أوروبا إلى ساحة حرب

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكى، إن بلاده تحارب من أجل استقلالها وتريد أن نكون جزءا من أوروبا ومستقلة عن أي إرهاب أو عنف روسي، متهما موسكو بتحويل محطة زابوروجيا وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا إلى ساحة حرب عبر استهدافها بالقصف.

دعا زيلينسكى، في جلسة مجلس الأمن الدولى لمناقشة التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، ببذل بذل قصارى الجهد لتوسيع المبادرة الخاصة بالحبوب، مؤكدا أن الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية فاقم أزمة الغذاء التي تسبب الروس في افتعالها.

اتهم الرئيس الأوكراني، موسكو بارتكاب جميع أشكال جرائم الحرب في بلاده، داعيا لإرسال بعثة تقصي الحقائق في المناطق الخاضعة لسيطرة الروس.