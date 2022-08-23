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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:10 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التموين

التعليم

الصف الرابع الابتدائي

التعاون الدولى

الارز الشعير

توريد الارز



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