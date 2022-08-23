حصاد الوزارات.. التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى
التعليم تعلن رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2022
وزيرة التعاون الدولى: أكثر من 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية فى مصر آخر عامين
التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى
التموين: بدء توريد الأرز الشعير الخميس بسعر يتراوح بين 6600 و6850 جنيها للطن
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