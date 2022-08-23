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تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا مد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:00 م
تنسيق الجامعات 2022.. السيد عطا: لا مد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، أن لا يوجد مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، مشددا على طلاب المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات قبل الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، حيث سيتم غلق باب تسجيل الرغبات، وذلك بعد انتهاء المدة الإضافية التى قررها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى حرصا على مصالح طلاب الثانوية العامة.
 
أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات أو تعديلها بالنسبة للطلاب المسجلين مساء اليوم الثلاثاء.
 
وجه السيد عطا طلاب الثانوية العامة، بضرورة  كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.
 
وسجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 246 درجة بحد أدنى 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 269202 الف طالب بجميع الشعب ، وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية يوم الخميس الماضى حيث إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب لتسجيل الرغبات.
 
وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg  للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد  السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

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