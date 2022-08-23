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التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:37 م
التعليم تعلن إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء السادة المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية.


التربية والتعليم

مناهج الصف الرابع الابتدائي

تعديلات مناهج الصف الرابع الابتدائي

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تلاميذ الصف الرابع الابتدائى

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