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التعليم ترصد 5 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة بامتحان الثانوية دور ثان

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:17 م
التعليم ترصد 5 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة بامتحان الثانوية دور ثان اختبارات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب الامتحان مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية، بإجمالي عدد 2 ألف و890 طالب/ طالبة.

كما أدى طالب واحد من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان فى مادة مقايس المفاهيم (الجيولوجيا)، وأدى طالبان شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم (الرياضة التطبيقية).

كما أدى عدد (3) طلاب من مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 2022/8/24 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى 30 ألف و913 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ بإجمالى 16 ألف و345، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضة مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).


التربية والتعليم

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