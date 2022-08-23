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الصحة: تراجع كبير فى نسب إصابات كورونا والدخول للمستشفيات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:46 م
الصحة: تراجع كبير فى نسب إصابات كورونا والدخول للمستشفيات فيروس كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وجود تراجع كبير وملحوظ فى عدد إصابات كورونا اليومية، وكذلك الحالات التى تتردد على المستشفيات.
 
كانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن فيروس كورونا يؤثر على صحة أجهزة الجسم، وأن تلقى لقاح كورونا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى. 
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

 


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