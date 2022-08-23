تعرف على فوائد النظام الغذائى الآسيوى.. منها الوقاية من مرض السكرى

كتب - حسام الشقويرى

تتمثل إحدى الفوائد الكبيرة للنظام الغذائى الآسيوى فى أنه من المحتمل أن تحصل على مضادات أكسدة أكثر من النظام الغذائى الغربى، ومن المؤكد أنك تحصل على الكثير من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة هى مواد تحمى خلاياك من التلف، ويحتل النظام الغذائى الآسيوى حاليًا المرتبة 13 من بين 40 نظامًا غذائيًا فى قائمة US News وWorld Report لأفضل الأنظمة الغذائية بشكل عام، وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

وفيما يلى بعض فوائد النظام الغذائى الآسيوى التى كشفت عنها الأبحاث.

1- يساعد فى الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى

يساعد النظام الغذائى الآسيوى فى الوقاية من مرض السكرى لأنه يركز على العديد من الأطعمة التى يوصى بها المعهد الوطنى للسكرى وأمراض الجهاز الهضمى والكلى (NIDDK) للحفاظ على نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة: الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والفول والبقوليات والدهون الصحية.

كما أنه يحد من الأطعمة التى ترفع نسبة السكر فى الدم وتزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بمرض السكرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي تشمل الحلويات والأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة والدهون الحيوانية.

2- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أحد أسباب هذه الفوائد الصحية للقلب قد يكون الدور الرئيسى الذى تلعبه الأسماك فى العديد من النظم الغذائية الآسيوية، لا سيما في المناطق الساحلية، وتحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى مجموعة من الدهون "الصحية" التى يمكن أن تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA).

3- يعزز صحة الأمعاء

تشتمل الأنظمة الغذائية الآسيوية عادةً على الكثير من الأطعمة المخمرة، وهى مصادر غنية بالبروبيوتيك، وهى "بكتيريا جيدة" مفيدة لأمعائك.

4 - فقدان الوزن

في حين أن النظام الغذائي الآسيوي هو أسلوب حياة صحي أكثر من كونه بدعة مصممة لتعزيز فقدان الوزن، إلا أن هناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي يرتبط بانخفاض وزن الجسم، حيث وجدت الأبحاث المنشورة في أبريل 2018 فى مجلة التغذية أن الأشخاص في سنغافورة الذين يتبعون نمط الأكل الصحي عن كثب هم أكثر عرضة لتحقيق نتائج صحية أفضل. وتشمل هذه انخفاض مؤشر كتلة الجسم ( BMI )، وحجم الخصر الأصغر، وانخفاض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ) والدهون الثلاثية (نوع آخر من الدهون في الدم).