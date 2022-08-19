نظام "ثرايف" الغذائى يحافظ على استقرار نسبة السكر فى الدم

كتب - حسام الشقويرى

يعتمد النظام الغذائى المعروف باسم "ثرايف" على الأطعمة النيئة والنباتية، وصممه بريندان برازير، وهو رياضى محترف سابق، وبالاعتماد على هذا النظام لن تضطر إلى حساب السعرات الحرارية أو قياس حصص الطعام، و بدلاً من ذلك تأكل عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم، والهدف هو تناول الأطعمة المغذية والحفاظ على استقرار مستوى السكر فى الدم والطاقة طوال اليوم، حسبما نشر موقع webmd.

تأثير نظام ثرايف الغذائى على صحتك

تحتوى الفواكه والخضراوات النيئة التى تظل دون تغيير عن طريق الطهى أو المعالجة على معظم العناصر الغذائية، وعندما تقوم بتسخين الطعام، فإنه يزيل بعض العناصر الغذائية، وقد يؤدى أيضًا إلى تكسير الألياف.

ويمكنك خلطها عن طريق عصر أو خلط أو تقطيع أو تقطيع طعامك، ويلتزم معظم الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام بنسبة 75% من خطتهم الغذائية على الأطعمة النيئة، ويستخدم البعض الآخر 50% إلى 75% من الأطعمة النيئة، مع مساحة أكبر للوجبات المطبوخة.

وتمنحك النباتات الخام العديد من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والمواد الكيميائية النباتية التى غالبًا ما تُفقد أثناء الطهى، وتناول نظام غذائى نيئ يملأ جسمك بهذه العناصر الغذائية، مثل الأليسين وهو مادة كيميائية نباتية موجودة في البصل والثوم ولها خصائص طبيعية من المضادات الحيوية، والكاكاو الخام الذى لم تتم معالجته غنى بمضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض وتقلل من الالتهابات.

فوائد نظام ثرايف الغذائي

فقدان الوزن

يعطي النظام الغذائي المزدهر الأولوية للأطعمة المليئة بالمواد الغذائية والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، لكن منخفضة السعرات الحرارية، ويمكنك تناول المزيد من هذه الأطعمة دون قياس، لأنه من الصعب الإفراط في تناول الطعام عندما تشعر بالشبع بشكل أسرع، وهذا يساعد في إنقاص الوزن ، لأن جسمك لا يحتوي على دهون وسكر زائدة للمعالجة.

كما أن الفواكه والخضراوات غنية بالألياف، وتعزز الصحة وتكمل عملية الهضم.