انطلاق بينالى مكتبة الإسكندرية الدولى العاشر بعنوان "كتاب الفنان"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية افتتاح بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي العاشر "كتاب الفنان"، وذلك يوم الثلاثاء 30 أغسطس الحالي، في تمام الساعة الثانية ظهراً، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

ويحظى بينالي "كتاب الفنان" باهتمام خاص من الفنانين محليًّا ودوليًّا، لنجاح دوراته السابقة وتميز محتواها، منذ نشأة البينالي مع ميلاد المكتبة عام 2002.

وقد توالت دورات البينالي منتظمة كل عامين عدا سنة 2020، حيث لم تُقَم الدورة التاسعة للظروف القاهرة لتداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

ويعود البينالي للمكتبة بمشاركة قوية هذا العام لـ18 فنانًا وفنانة من مصر و14 فنانًا من كندا، بالإضافة لمشاركة 23 عملًا فنيًّا من مؤسسة Arte Dos Graficos من بوجوتا في كولومبيا، وذلك بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، ومشاركة 25 عملًا فنيًّا من دار نشر La Diane Française ومقرها مدينة نيس بفرنسا، والتي يحرص صاحبها ومديرها السيد جون بول أوريليا Jean Paul Aureglia على المشاركة الدائمة في البينالي، وتقديم الأعمال الفنية الأصلية المعروضة كهدية لمكتبة الإسكندرية لتبقى ضمن مجموعة مقتنياتها الدائمة، تقديرًا منه لدور المكتبة في نشر الوعي بالثقافة والفنون، ويدعم المشاركة الفرنسية لهذه الدورة المعهد الفرنسي بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن الأعمال المشاركة تتنوع في محتواها وفكرتها وتقنياتها المختلفة، ولكن يجمعها روح الحدث نفسه، والتي تدور حول الكتاب أو الكتابة أو القصة أو الحكي أو القصة المصورة أو استخدام الحرف والرمز في العمل الفني؛ حيث إن حدود مفهوم "كتاب الفنان" في هذا الحدث رحبة ومرنة لتتسع لكل هذه المفاهيم، ليمكن لكل فنان أن يحكي قصته أو يعبر عن حكايته بشكل نابع من روحه، وفي نفس الوقت متصل بالمفهوم الشامل للحدث.