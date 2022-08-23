اعرفى هتاكلى إيه فى الدايت.. خبير أمريكى يوضح

كتبت ميرفت رشاد

عندما تفكر في الدايت ، قد يتجول عقلك تلقائيًا في تناول كميات أقل من الطعام، وتخطي وجبات الطعام ، وتطوير عادات أخرى غير صحية ،بدلاً من ذلك ، قم بتضمين بعض الأفكار مثل تغيير روتين التمرينات وكذلك تغيير عادات النظام الغذائي ، فإن أحد العوامل المهمة هو التأكد من تناول الطعام والشراب لمساعدتك على إنقاص الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل مجموعات الطعام والشراب لفقدان الوزن وفقا لخبير التغذية الأمريكى كيمبرلي سنودجراس ، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

الإفطار: بيض وقهوة

ابدأ أهم وجبة في اليوم بشكل صحيح من خلال الجمع بين الثنائي القوي : البيض والقهوة، يوضح خبير التغذية كيمبرلي سنودجراس، يمكن أن يساعد البيض في زيادة التمثيل الغذائي لبضع ساعات،هذا لأن البروتينات تتطلب من جسمك استخدام المزيد من الطاقة لهضمها، وهذا ما يعرف بالتأثير الحراري للغذاء .

فيما يتعلق بشرب القهوة ، يقترح خبير التغذية أن هذا المشروب المحتوي على الكافيين قد يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل السعرات الحرارية وتحفيز حرق الدهون، فإن الجزء الأكثر أهمية هو التأكد من شربه أسودًا بدون أي مواد مضافة مثل الكريمة أو السكر.

الغداء: سمك وشاي أخضر

على غرار البيض ، قال خبير التغذية الأمريكي، إن السمك المشوي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الأيض لديك لبضع ساعات بسبب البروتينات التي تتطلب جسمك لاستخدام المزيد من الطاقة لهضمها (TEF) قد يساعد هذا ، مرة أخرى ، على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.

الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن من خلال زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة، ويحتوي الشاي الأخضر على كمية عالية من مادة الكاتيكين ، وهي من مضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

العشاء: سلطة بالمكسرات والبذور والفاصوليا السوداء والحمص وشاي الزنجبيل

جميع المصادر الرائعة للبروتين، يقترح خبير التغذية أن المكسرات والبذور والفاصوليا السوداء منخفضة الصوديوم والحمص هي معززات كبيرة لعملية التمثيل الغذائي وقد تبقيك ممتلئًا طوال الليل.

الفاصوليا السوداء ، على سبيل المثال ، ليست فقط مصدرًا رائعًا للبروتين الذي قد يساعد في عملية التمثيل الغذائي ، ولكنها أيضًا رائعة لعملية الهضم ، قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في الفاصوليا السوداء على إبقائك ممتلئًا ، كما تساعدك أيضًا في الحفاظ على أمعاء صحية ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على القدرة على إنقاص الوزن .

شاي الزنجبيل هو المزيج المثالي الذي يعزز فقدان الوزن مع سلطتك ، يشير إلى أنه يمكن أن يعزز الشبع ، ويقلل الشهية ، ويزيد من التمثيل الغذائي.

وجبة خفيفة: زبادي يوناني عادي مع التوت والماء



الزبادي اليوناني مليء بالبروتين الذي سيساعدك على الشعور بالشبع وفقدان الوزن، كما أنها مليئة بالبكتيريا المفيدة لأمعائك ، والتي قد تعزز صحة الأمعاء الجيدة، تساعد إضافة التوت على إضافة طبقة من الألياف إلى المزيج.

قم بإقرانها بالماء البارد ، وستكون جاهزًا لتناول وجبة خفيفة دسمة، إن شرب الماء البارد يزيد من استهلاك الطاقة أثناء الراحة ، وهو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.