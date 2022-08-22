هل تحتاج إلى تناول المزيد من البروتين لحماية عظامك؟

كتبت فاطمة خليل

هشاشة العظام تؤثر على النساء بشكل كبير، وتصيب أيضًا الرجال، ويمكن أن يؤدي مع تقدم العمر إلى الضعف وعدم الاستقلالية، لذا فإن الأمر يستحق محاولة حماية عظامك بأي ثمن، من الطرق الجيدة للقيام بذلك أن تكون نشيطًا وأن تحافظ على مخزون جسمك من فيتامين د والكالسيوم، وتأكد أيضًا من أنك تتناول ما يكفي من البروتين عالي الجودة، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطانية.

وتنص إرشادات هيئة الصحة البريطانية NHS على أن النساء من جميع الأعمار يجب أن يأكلن حوالي 45 جرامًا من البروتين يوميًا والرجال 55 جم

للحصول على عظام صحية، لا تحتاج فقط إلى فيتامين د والكالسيوم (تشمل المصادر الجيدة منتجات الألبان والسردين والخضروات الورقية الخضراء) ولكن أيضًا البروتين.

من خلال تعبئة نظامك الغذائي بالأنواع الصحيحة من الطعام ، يمكنك الحصول على الكثير من البروتين في نظام غذائي نباتي لكن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم والأسماك يميلون إلى تناول كميات أقل.

ومع ذلك ، حتى لو كنت تتناول اللحوم ، فقد لا تحصل على ما يكفي من البروتين، خاصة إذا كان عمرك 60 عامًا أو أكثر. مع تقدمنا ​​في السن ، لا تكون أجسامنا جيدة في امتصاص البروتين أو الاستفادة منه.

يؤدي نقص البروتين إلى حدوث كسور ، فضلاً عن ضعف العضلات وتقليل فعالية جهاز المناعة.

أظهرت دراسات متعددة أن تناول المزيد من البروتين ، خاصة إذا كنت مصابًا بهشاشة العظام ، يؤدي إلى تحسين صحة العظام ، ومعدل أبطأ لفقدان العظام وتقليل خطر الإصابة بكسور الورك ، بشرط أن تحصل أيضًا على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي.

يعد تناول الكثير من البروتين أمرًا حيويًا أيضًا إذا كنت ترغب في تجنب الضعف وفقدان العضلات المرتبط بالعمر ، لأن البروتين يوفر الأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للعضلات.

أفضل المصادر للبروتين



من الواضح أن اللحوم مصدر جيد للبروتين بشكل خاص - حيث توفر 33 جرامًا من البروتين لكل حصة صغيرة تبلغ 100 جرام.

توفر الأسماك 21 جرامًا لكل 100 جرام والمجمدة أو المعلبة جيدة مثل الطازجة الزبادي اليوناني ، نظرًا لأنه مُصفى ومن ثم مركز، يحتوي عادةً على حوالي ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي الآخر.

يعتبر البيض (المخفوق أو المسلوق أو المقلي) وجبة فطور رائعة وتوفر كل بيضة حوالي 7 جرام من البروتين.

العدس ليس فقط لذيذًا ومشبعًا، ولكن نصف كوب من العدس المطبوخ (80 جم) يوفر 10 جم من البروتين.