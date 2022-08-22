الشرطة الأسترالية تصادر 5 ملايين جرعة مخدر مخبأة داخل "مخرطة"‏

قالت الشرطة الأسترالية إنها صادرت أكثر من 5 ملايين جرعة من الفنتانيل، وهى أكبر شحنة من المواد الأفيونية التى شهدتها البلاد على الإطلاق.
وفقا لشبكة سى ان ان، قالت الشرطة إن المخدرات كانت مخبأة فى آلة صناعية، تعرف باسم مخرطة، وصلت إلى ميناء ملبورن فى ديسمبر 2021 من كندا.
لكنهم لم يجروا تحقيقًا حتى فبراير، عندما عثر مسؤولو قوة الحدود الأسترالية على مخبأ المخدرات، الذى تضمن 11.2 كيلوجرامًا من الفنتانيل وهو مسكن للألم يسبب الإدمان أقوى بنسبة 50-100 مرة من المورفين النقى و30 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين.
وقال القائم بأعمال القائد أنطونى هول خلال مؤتمر صحفى يوم الاثنين "من غير المعتاد العثور على هذا العقار فى أستراليا خارج نطاق استخدامه لأغراض طبية ضبط 11 كيلوجراما يبعث على القلق الشديد للمجتمع الأسترالي".
فى السابق، اكتشفت السلطات الأسترالية فقط شحنات صغيرة - 30 جرامًا أو أقل - من الفنتانيل المستوردة بشكل غير قانونى إلى البلاد، وفقًا لبيان صحفى لوكالة فرانس برس.
فى حين يستخدم الفنتانيل فى المقام الأول للأغراض الطبية فى أستراليا، فإنه غالبًا ما يتم خلطه فى أماكن أخرى مع عقاقير أخرى مثل الهيروين مع عواقب مميتة فى بعض الأحيان. فى الولايات المتحدة، ساهم الانتشار المتزايد للفنتانيل فى زيادة وفيات ناتجة عن الجرعات الزائدة.
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