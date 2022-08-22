الشرطة الأسترالية تصادر 5 ملايين جرعة مخدر مخبأة داخل "مخرطة"‏

قالت الشرطة الأسترالية إنها صادرت أكثر من 5 ملايين جرعة من الفنتانيل، وهى أكبر شحنة من المواد ‏الأفيونية التى شهدتها البلاد على الإطلاق.‏

وفقا لشبكة سى ان ان، قالت الشرطة إن المخدرات كانت مخبأة فى آلة صناعية، تعرف باسم مخرطة، ‏وصلت إلى ميناء ملبورن فى ديسمبر 2021 من كندا.‏

لكنهم لم يجروا تحقيقًا حتى فبراير، عندما عثر مسؤولو قوة الحدود الأسترالية على مخبأ المخدرات، ‏الذى تضمن 11.2 كيلوجرامًا من الفنتانيل وهو مسكن للألم يسبب الإدمان أقوى بنسبة 50-100 مرة ‏من المورفين النقى و30 كيلوجرامًا من الميثامفيتامين.‏

وقال القائم بأعمال القائد أنطونى هول خلال مؤتمر صحفى يوم الاثنين "من غير المعتاد العثور على هذا ‏العقار فى أستراليا خارج نطاق استخدامه لأغراض طبية ضبط 11 كيلوجراما يبعث على القلق الشديد ‏للمجتمع الأسترالي".‏

فى السابق، اكتشفت السلطات الأسترالية فقط شحنات صغيرة - 30 جرامًا أو أقل - من الفنتانيل ‏المستوردة بشكل غير قانونى إلى البلاد، وفقًا لبيان صحفى لوكالة فرانس برس.‏

فى حين يستخدم الفنتانيل فى المقام الأول للأغراض الطبية فى أستراليا، فإنه غالبًا ما يتم خلطه فى أماكن ‏أخرى مع عقاقير أخرى مثل الهيروين مع عواقب مميتة فى بعض الأحيان. فى الولايات المتحدة، ساهم ‏الانتشار المتزايد للفنتانيل فى زيادة وفيات ناتجة عن الجرعات الزائدة.‏