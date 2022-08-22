أخطاء شائعة تمنعك من تحقيق أهداف فقدان الوزن.. منها قلة النوم

كتبت فاطمة خليل

فقدان الوزن من الأهداف صعبة التحقيق لدى البعض، بسبب تناول الأطعمة السريعة ونمط الحياة غير الصحى وقلة النشاط البدنى، وفى هذا التقرير نتعرف على أخطاء شائعة تمنعك من تحقيق أهداف فقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أخطاء شائعة تمنعك من تحقيق أهداف فقدان الوزن



خطة نظام غذائى قصير المدى



اتباع ريجيم لفترة محددة من الوقت قد يساعد في فقدان الوزن بشكل مؤقت ولكن قد يعود وزنك مرة أخرى إذا لم تتبع خطة طويلة المدى ونمط حياة صحى، وأن تصبح جادًا لإجراء تغييرات غذائية على المدى الطويل.

بدون اتباع نهج طويل الأمد لفقدان الوزن، قد تفقد بضعة كيلوجرامات لبضعة أسابيع ثم تعاني من عودة وزنك مرة أخرى.

قطع بعض الأطعمة نهائياً



هذه واحدة من أكبر الأخطاء الفادحة التي يرتكبها الأشخاص عندما يكونون متحمسين لفقدان الوزن، حيث قد يرغبون فى الامتناع تماماً عن تناول الجبن والشوكولاتة والأطعمة المصنعة والأطعمة المقلية قد يؤدى الحرمان من هذه الأطعمة إلى الرغبة الشديدة فيما بعد في تناولها وبالتالي تحدث نتيجة عكسية ويحدث الإفراط في تناول الطعام.

ولكن من الجيد تناول كل الأطعمة بكميات محدودة، وحتى إذا أفسدت خطة نظامك الغذائي لهذا اليوم، يجب تناول الطعام الصحي لبقية اليوم.

عدم وجود دعم من الأشخاص المقربين لك



في حين أن فقدان الوزن قد يبدو شيئًا شخصيًا ، فإن وجود نظام دعم من أصدقائك أو عائلتك يلعب دورًا مهمًا للغاية مما يمكن أن نتخيله.

ولا يزال بإمكانك إنقاص وزنك بعزمك وتصميمك، ومع ذلك، فإن نقص الدعم أو التنمر من الناس من حولك يمكن أن يضعف حماسك وتحفيزك لفقدان الوزن، ابحث عن أشخاص يدعمونك في خطة الدايت.

قلة النوم والتوتر وإرهاق العمل



الحقيقة هي أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة هما عنصران فقط يمكن أن يؤديا إلى فقدان الوزن ما نحتاجه في الواقع هو إدارة نمط الحياة ، حيث يمكنك أن توازن بوعي بين اختياراتك الصغيرة والكبيرة على مدار اليوم والتي تلعب دورًا رئيسيًا في ما إذا كان بإمكانك فعلاً اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والحصول على نتائج إيجابية.

سيكون فقدان الوزن أكثر صعوبة إذا كنت تحت ضغط شديد بشكل يومي ، أو كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو كنت منهكًا من العمل الشاق.

حتى إذا بدأت اليوم بشكل إيجابي، معتقدًا أنك ستصل إلى صالة الألعاب الرياضية في المساء ، فقد يؤدي الإرهاق من العمل إلى إضعاف طاقتك بالكامل حتى المساء وتفضل الذهاب إلى المنزل والتمرير عبر هاتفك ومشاهدة التلفزيون وتناول عشاء لذيذ.