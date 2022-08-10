تغييرات بسيطة يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

فقدان الوزن ليست عملية صعبة، لكنها تحتاج إلى نظام صحى لتناول الطعام وممارسة الرياضة، ولا يمكن بالتأكيد فقدان الوزن بين عشية وضحاها، لكن مع الجهود المستمرة والتدريجية، يمكن للشخص أن يحقق فقدان الوزن كالتالى وفقا لموقع timesnownews.

نصائح لفقدان الوزن

فيما يلى بعض التغييرات البسيطة فى نمط الحياة التى يمكنك إجراءها لإنقاص الوزن.

اهتم بتناول الكربوهيدرات

الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات من الممكن أن يسبب زيادة الوزن، لذلك ينصح بتناوله باعتدال، ومع ذلك تأكد من عدم استبعاد الكربوهيدرات من نظامك الغذائي تمامًا.

عدم تناول الماء أثناء الطعام

الماء ضرورى للحفاظ على وظائف الجسم الأساسية، لذلك احرص على تناوله على فترات وليس قبل الوجبات وأثنائها، حتى لا تصاب بعسر الهضم.

قم باختيار مشروبات صحية

يمكن أن تؤثر اختيارات المشروبات الخاصة بك على أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، عند محاولة إنقاص الوزن، استبدل المشروبات الغازية السكرية والغازية بالشاى الأخضر وماء الليمون والمشروبات الصحية الأخرى.

احصل على جرعتك من البروتين

البروتينات مهمة لبناء العظام والعضلات، كما أنها تلعب دورًا مهمًا فى عملية إنقاص الوزن.

إدراج اللياقة البدنية فى روتينك

حتى لو كان لمدة 15 دقيقة، حاول إدراج الرياضة فى روتينك اليومى.