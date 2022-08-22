أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: نحرص على إعطاء كل طالب حقه بتظلمات الثانوية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

9 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

خالد قاسم: 4000 جنيه غرامة على المخالفين لقرارات ترشيد الكهرباء بالمحلات

وزير التعليم: نحرص على إعطاء كل طالب حقه بتظلمات الثانوية العامة 2022

العامة لتجارة الجملة: انخفاض سعر الفراخ.. وكرتونة البيض بـ 58 جنيها

الرئيس يوجه بالاستمرار فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات

تنسيق 2022.. اعرف قائمة المعاهد المعتمدة لتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور ثان الأسبوع الجارى

طقس شديد الحرارة غدا بكافة الأنحاء وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبانٍ مخالفة

الرئيسان السيسي و"بن زايد" يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف

"الهجرة" تتابع مع المجمعة المصرية لتأمين السفر تفاصيل حادثة أسرة مصرية بالحرم

وزير التموين: خفض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة لـ72 جنيها للكيلو بدلا من 79