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9 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:22 م
9 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يستمر موقع دعم مصر فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية تضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارى، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

 

وجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السولار من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.


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