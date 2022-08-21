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الرئيسان السيسي و"بن زايد" يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:07 م
الرئيسان السيسي و"بن زايد" يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ووحدة الصف الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على مصر.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الاقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.
 
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.
 
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (1)
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (1)

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (2)
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (2)

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (3)
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (3)

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (4)
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (4)

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (5)
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (5)

 


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