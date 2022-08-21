اليوم السابع
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القبض على عاطل أشعل النار فى منزل والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:32 م
القبض على عاطل أشعل النار فى منزل والده بسبب خلافات أسرية بالمنيا حبس - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا، من إلقاء القبض على شاب عاطل، قام بالتعدي على والده وأشعل النيران في المنزل، بسبب خلافات عائلية بينهما.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بنشوب حريق بإحدى قرى المنيا  بسبب مشاجرة عائلية بين أفراد أسرة.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه في منزل مكون من دور واحد، وأن سبب الحريق خلاف عائلى مع ابنه "ع" 35 سنة، عاطل، وقام على إثرها الابن بالتعدي على والده وأشعل النيران بالمنزل.

وتم السيطرة على الحريق، وتبين عدم وقوع ضحايا أو مصابين، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.


نشوب حريق

مديرية الامن

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