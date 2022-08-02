للحفاظ على صحة عظامك.. اعرف أفضل نوع زبادى يمكنك تناوله يوميا

كتبت ميرفت رشاد

عندما تقول "زبادي" و "عظام" ، يجب أن يبرز معدن الكالسيوم في رأسك ومع ذلك، هناك المزيد من العناصر الغذائية الموجودة في الزبادي اللازمة لصحة العظام ، هذا هو السبب في أن الزبادي اليوناني من حليب البقر يتصدر القائمة كأفضل زبادي لعظام قوية ، اكتشف ما يقدمه الزبادي اليوناني للمساعدة في الحفاظ على صحة عظامك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

العناصر الغذائية التي تحتاجها عظامك

للحفاظ على عظامك قوية وصحية ، فإن العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك تشمل الكالسيوم وفيتامين د والبروتين والمغنيسيوم، إذا لم تتناول ما يكفي من الكالسيوم من الطعام (أو المكملات) ، فسيأخذ جسمك الكالسيوم الذي يحتاجه من عظامك مما يضعفها، فيتامين (د ) ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء ، بينما يساعد المغنيسيوم في تنظيم توازن الكالسيوم وفيتامين (د) ، وهناك أيضًا أدلة جيدة على أن الفوسفور وفيتامين أ والبوتاسيوم يمكن أن يساعد، يساعد الفوسفور في تحييد الأطعمة الحمضية التي يمكن أن تكون ضارة لعظامك ، وبعض أملاح البوتاسيوم تحيد الأحماض التي تأتي من عمليات التمثيل الغذائي في الجسم ، ويؤثر فيتامين أ على بناء العظام وتكسيرها.

كيف يؤثر الزبادي اليوناني على عظامك؟

يُصنع الزبادي اليوناني عن طريق تصفية الزبادي التقليدي لإزالة مصل اللبن السائل مما ينتج عنه زبادي أكثر سمكًا ودسمًا، مقارنة بالزبادي التقليدي (وهو أيضًا صحي للغاية) ، يحتوي الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين بمعدل 15 جرامًا لكل وجبة وحوالي 14٪ أقل من اللاكتوز (مفيد لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز) كما أنه يوفر 170 ملليجرام من الكالسيوم لكل وجبة وهو مليء بالثقافات الحية والنشطة التي تساعد في صحة الأمعاء .

كم يجب أن أستهلك؟

توصي الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين بثلاث حصص من الحليب ومنتجات الألبان (مثل الزبادي) كل يوم.

وجدت دراسة منشورة عام 2017 صلة بين استهلاك الحليب ومنتجات الألبان (بما في ذلك الزبادي) وتقليل خطر الإصابة بكسور الفخذ لدى كبار السن، وتجدر الإشارة إلى أن لبن البقر وزبادي الصويا فقط هما جزء من مجموعة منتجات الألبان بسبب احتوائهما على العديد من العناصر الغذائية، على هذا النحو ، لا تحتسب "الزبادي" النباتية الأخرى في حصصك اليومية من منتجات الألبان لأنها تفتقر إلى العديد من العناصر الغذائية المذكورة أعلاه.

يمكنك بالتأكيد أن تستهلك ثلاثة أكواب من الزبادي اليوناني يوميًا ، ولكن يمكنك أيضًا خلط ومطابقة حليب البقر ومشروب الصويا والجبن لتلبية الحصص الثلاثة اليومية للحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها للحفاظ على صحة العظام .