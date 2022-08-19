5 أطعمة تجنب تناولها فى الليل لضمان إنقاص الوزن.. أبرزها اللحوم والأيس كريم

كتبت إيناس البنا

يكون جهاز الهضم لدينا أكثر نشاطًا في الصباح وبحلول الليل يميل إلى التباطؤ، لهذا السبب ينصح الخبراء بتناول عشاء خفيف، خاصة عندما تكافح من أجل إنقاص الوزن.

عندما تأكل وجبات ثقيلة في الليل لن يتمكن جسمك من هضم الطعام، وبدلاً من ذلك سيتم تخزينه كدهن إضافي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن، إذا كنت قد تناولت وجبة كبيرة قبل النوم مباشرة، فسيعمل جهازك الهضمي حتى أثناء نومك، قد يجعلك هذا تستيقظ وأنت تعاني من حرقة في المعدة، أو عسر هضم، أو ارتجاع حامضي، أو غير ذلك من الأعراض المزعجة التي تعيق النوم.

ووفقا لموقع "healthsite" قلة النوم يمكن أن تزيد من مجموعة متنوعة من التحديات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة، بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض ​​تدفق الدم إلى الدماغ حيث يتم توجيهه إلى المعدة من أجل الهضم، قد يجعلك هذا تستيقظ في الصباح وتشعر بالتوتر والتعب. بسبب كل هذه الأسباب، يُنصح الأشخاص غالبًا بتناول وجبات خفيفة تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون قبل النوم مباشرة.

وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الليل لإنقاص الوزن بسرعة:

اللحم الأحمر:

تحتوى اللحوم الحمراء على كمية عالية من البروتين الضروري لفقدان الوزن، لكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك، يُنصح بتجنب هذه الأنواع من اللحوم الحمراء واستبدالها باللحوم البيضاء الصحية "الدجاج" لتناول العشاء.

الآيس كريم:

يحتوى الآيس كريم على كميات وفيرة من السكر والسعرات الحرارية التي يمكن أن تدمر جهود إنقاص الوزن، نظرًا لأن الآيس كريم يؤكل كحلوى، فإنه يمكن أن يضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى وجبتك.

البروكلي:

تحتوى الخضراوات الصليبية -مثل البروكلي والقرنبيط- على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم، لذلك من الأفضل تجنب هذه الخضار قبل النوم.

صلصة الطماطم:

تحتوى صلصة الطماطم على شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) ، وهو مُحلي مصنوع من نشا الذرة وله تأثير مماثل على الجسم مثل سكر المائدة، يمكن أن تسبب حموضته العالية أيضًا حرقة المعدة وعسر الهضم.

الشوكولاتة الداكنة:

قد تكون الشوكولاتة الداكنة أكثر صحة من شوكولاتة الحليب، لكنها لا تزال تحتوي على السكر الذي قد يثبط عملية إنقاص الوزن، يحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية التي يمكن أن تبقيك متيقظًا في الليل.