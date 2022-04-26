تناول وجبة خفيفة من الفواكه الصيفية لإنقاص الوزن

كتبت ــ فاطمة خليل

في حين أن الحرارة قد تدفعك إلى تناول المشروبات الباردة وتناول الآيس كريم، فإن تناول الوجبات الخفيفة من الفاكهة هو أفضل وسيلة لترطيب الجسم، حيث إن الفاكهة غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، وهي ليست مفيدة فقط لصحتك الجسدية، ولكن أيضًا لصحتك العقلية، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام، مما يجعلها فعالة في إنقاص الوزن فيما يلي قائمة بفاكهة الصيف الرائعة لفقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الخوخ

إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة لذيذة وجميلة المظهر ، فإن الخوخ هو ثمارك المفضلة فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الحيوية تحتوي حوالي 100 جرام من الخوخ على 39 سعرة حرارية ولا تحتوي على دهون مشبعة، وهذا هو سبب كونها رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

البطيخ

100 جرام بطيخ يحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية و91٪ ماء لذلك فهي فاكهة مرطبة للغاية ومصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B5 وفيتامين A ، مما يجعلها واحدة من أفضل الفواكه التي يجب تناولها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

التوت

لكل 100 جرام من التوت 33 سعرة حرارية تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ج والبوليفينول المضاد للأكسدة ، ولها قيمة غذائية رائعة ، مما يساعد على منع الأمراض المزمنة المحتوى المائي العالي هو ما يجعله وجبة خفيفة رائعة، خاصة إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن.

الشمام

يحتوي 100 جرام من الشمام على 34 سعرة حرارية، ولا يحتوي على دهون عالية وألياف عالية كما أنه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة القوية نظرًا لاحتوائه على أكثر من 90٪ من الماء، فإنه لا يبقيك رطبًا لساعات فحسب، بل يحافظ أيضًا على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الجريب فروت

الجريب فروت منخفض للغاية في السعرات الحرارية كل 100 جرام من هذه الفاكهة تحتوي على 42 سعرة حرارية ولا تحتوي على دهون ، فهي محملة بفيتامين ج وفيتامين أ ، مما يجعلها فاكهة صحية لتناول وجبة خفيفة بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي أيضًا على 88٪ محتوى مائي لكل وجبة ، مما يجعله مرطبًا وكذلك رائعًا لفقدان الوزن.