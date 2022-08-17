محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير الكورنيش والطريق الدائرى بأولاد صقر

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة أولاد صقر لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لخدمة أبناء المدينة.





بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بكورنيش المدينة علي مسافة 1.5 كم والمقامة علي مرحلتين بتكلفة اجمالية 4 ملايين و800 ألف جنيه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.





وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بالمواقف الجديدة والمُقامة بتكلفة مليون جنيه، حيث من المقرر نقل المواقف القديمة إليها للقضاء علي المواقف العشوائية داخل المدينة ولفك الاختناقات المرورية بها وتقديم أفضل الخدمات لسائقي سيارات الأجرة والمسافرين.





وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة أولاد صقر تفقد أعمال انشاء الطريق الدائري اتجاه الدقهلية بطول 1 كم لربط المدينة بقري بني عبيد ودكرنس وميت فارس وصدقة والسمارة، والاتجاه الثاني جهة الحسينية وصان الحجر بطول 2 كم لربط المدينة بقري تلراك والصوفية وزور أبو الليل وحماده اللبشة وكفر المسلمية، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق من الاتجاهين لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة فضلاً عن توفير الوقت والجهد.





وتوجه محافظ الشرقية لتفقد عدد 2 كوبري بوسط المدينة بطول 25 مترا وعرض 14 مترا لكل منهما وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إنشائهما ودخولها الخدمة العلية لربط المدينة ببعضها.





وحرص على تفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مبني مجلس المدينة والمُقام بتكلفة 650 ألف جنيه والمقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الجارى لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين ولمساعدتهم في انهاء مصالح الموطنين.





كما تابع انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بالمدينة للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موجها بحسن التعامل معهم والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.





واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد عددا من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والاطمئنان على رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لتحقيق السيولة المروية المطلوبة، كما التقي بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم علي الطبيعة موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً في اطار الإمكانيات المتاحة.





وأكد محافظ الشرقية علي بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمتابعة اعمال اللجان المشكلة للمرور على المباني والمنشآت الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والتأكد من غلق أعمدة الإنارة نهارا وكذلك الزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد لغلق المحددة وتطبيق القانون علي المخالفين.



كما حرص على تفقد أعمال التشجير الجارية بطريق أولاد صقر مروراً بقرية بني حسن وصولاً لمدينة كفر صقر تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.