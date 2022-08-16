لو خايف من التجاعيد.. أفضل 4 فواكه لإبطاء عملية الشيخوخة

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أن مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية تشير إلى أن بعض الأطعمة مثل التوت البرى لديها إمكانات مقاومة الشيخوخة بمرور الوقت، لا يمكننا أن نتوقع عكس الأعراض التقليدية للشيخوخة (مثل دهون البطن ، وأمراض القلب).

ويعد تناول المزيد من الفاكهة أحد أسهل التغييرات فى نمط الحياة التى يمكنك إجراؤها لتحسين فرصك فى التمتع بفترة صحية أطول، وفى التقرير التالى نستعرض أفضل 4 أنواع من الفاكهة يجب تناولها لإبطاء الشيخوخة، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - التوت البرى

يعد التوت البرى أحد أغنى مصادر الأنثوسيانين، وهى مركبات كيميائية نباتية تعطى الفواكه والخضروات ألوانها الزرقاء والبنفسجية والحمراء، وهى من مضادات الأكسدة الفعالة التى تحارب الجذور الحرة التى تدمر الخلايا.

وأظهرت بعض الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة فى التوت البرى لديها القدرة على إصلاح الحمض النووى التالف وتعديل الجينات المرتبطة بطول العمر، وقد يساعد مزيج الأنثوسيانين والألياف الغذائية الموجودة فى التوت البرى أيضًا فى تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل الدهون الثلاثية وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى، وفقًا لبحث فى التطورات الحالية فى التغذية، كما تشير الدراسات إلى أن تناول التوت الأزرق بانتظام قد يحسن الأداء المعرفى.

2 - التفاح

ربطت أبحاث التغذية باستمرار تناول التفاح بمجموعة من الفوائد الصحية، ولاحظت إحدى المراجعات فىAdvances in Nutrition ، أن تناول التفاح بانتظام قد يقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرض ألزهايمر.

3 - الجريب فروت

الجريب فروت غنى بمجموعة من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين سي والمغنيسيوم المقاوم للالتهابات والبوتاسيوم المخفض لضغط الدم والألياف الغذائية، لكن قد تكون أكبر فوائده الصحية قدرته على مكافحة مجموعة اضطرابات القلب والأيض المرتبطة بزيادة الوزن، ومع تقدمك فى العمر يزداد خطر إصابتك بزيادة الوزن، لذلك فإن دمج الفاكهة التى تحارب الدهون مثل الجريب فروت فى نظامك الغذائى أداة رائعة لمكافحة الشيخوخة.

4 - الرمان

عصير الرمان وبذور الفاكهة الوردية غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب قدرته على الحفاظ على ضغط الدم فى نطاق صحى.

ويعتبر الرمان أيضًا مصدرًا وفيرًا للفلافونويد والبوليفينول مع خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة قد تساعد فى تقليل انتشار البقع والتجاعيد المرتبطة بالعمر.