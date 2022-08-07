خيارات لوجبة الإفطار مضادة للالتهابات لإبطاء الشيخوخة

كتبت إيناس البنا

تعد وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية في اليوم، فيمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تزود جسمك بكمية جيدة من الطاقة التي قد يحتاجها لتقضي يومك.

يجب أن يتضمن إفطارك طعامًا مليئًا بالفيتامينات والمعادن وشيء يمنحك الطاقة طوال اليوم، ومع ذلك، في كثير من الأحيان قد لا تأكل النوع الصحيح من الطعام في الصباح ويمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض، لذلك من المهم أن تختار الطعام المناسب لوجبات الإفطار الخاصة بك لأنها أهم وجبة في اليوم.

وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، تحدث الأمراض أيضًا بسبب الالتهابات في الجسم، وتؤدي الالتهابات المزمنة إلى العديد من الأمراض في الجسم وبالتالي من المهم أن تقلل الالتهابات في الجسم.

يمكن أن يساعد تناول النوع الصحيح من الطعام أيضًا في تقليل الالتهابات في الجسم.

بعض أفكار الإفطار التي يمكن أن تباطأ الشيخوخة ما يلى

توست الأفوكادو

الأفوكادو عنصر صحي للغاية لتضمينه في وجبة الإفطار إلى شريحة الخبز ، أضيفي كمية وفيرة من الأفوكادو وزعي فوقها شرائح الطماطم، يمكن أن يساعد الأفوكادو والطماطم في تقليل الالتهابات في الجسم ، وبالتالي إبطاء عملية الشيخوخة.

العصائر

تحتوي العصائر على الحليب والبروتينات جنبًا إلى جنب مع الفواكه والخضروات مما يساعد على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة في بداية اليوم، من ناحية أخرى، يمكنك تضمين الفاكهة في العصير التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهابات.

البيض المخفوق مع الخضار

تساعد إضافة الخضار إلى البيض المخفوق على تقليل الالتهابات في الجسم، يمكن لهذه الخضار مع البيض أن تمنح الجسم الكمية المطلوبة من الطاقة في بداية اليوم.

لفائف الفاكهة

ليس من الضروري أن تكون اللفائف مليئة بالدجاج والبيض والخضار، يمكنك إضافة الفاكهة إلى لفائفك وإضافة بعض زبدة الفول السوداني إليها، يمكن للفواكه أن تجعل الأغلفة محملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي ستبطئ عملية الشيخوخة.