علامات تحذيرية تؤكد أن نظام الغدد الصماء لديك ليس قويًا

كتبت ميرفت رشاد

لا يتم الحديث عن نظام الغدد الصماء في كثير من الأحيان ولم يسمع به الكثير من الناس، لكننا نعتمد عليه في العديد من الوظائف الحيوية التي تؤثر على مزاجنا ونمونا وتطورنا، يشتمل نظام الغدد الصماء على ثماني غدد رئيسية وعندما تكون مستويات الهرمونات مرتفعة أو منخفضة جدًا ، يمكن أن تتأثر صحتك العامة بشكل كبير، وفى السطور القادمة سنوضح ما يجب معرفته عن نظام الغدد الصماء والأعراض للانتباه إلى ذلك الذي يشير إلى احتمال إصابتك باضطراب، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لماذا يعتبر جهاز الغدد الصماء مهمًا؟

يتكون نظام الغدد الصماء من عدة غدد منتجة للهرمونات تفرز مجموعة متنوعة من الهرمونات - مثل الأنسولين (نعم - الأنسولين هرمون) يفرز من البنكرياس ، وهرمون الغدة الدرقية من الغدة الدرقية ، وهرمونات الستيرويد مثل الكورتيزول من هرمونات الغدة الكظرية الجنسية - الاستروجين والتستوستيرون من المبايض والخصيتين، وهناك أيضًا غدد رئيسية منتجة للهرمونات مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية، هذه الهرمونات لها تأثيرات على خلايا متعددة في جميع أنحاء الجسم، ومن ثم فإن أي خلل في جهاز الغدد الصماء يسبب أعراضًا تؤثر على الجسم بأكمله.

العلامات الشائعة لخلل الغدد الصماء العلامات الشائعة لاختلال الغدد الصماء تشمل:" الإرهاق ، فقدان الوزن غير المقصود أو زيادة الوزن ، تغيرات ضغط الدم، تغيرات في نظم القلب، عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء، العقم، ضعف الانتصاب والعقم عند الرجال".

داء السكري تؤثر هرمونات الغدد الصماء مثل الأنسولين وهرمون الغدة الدرقية على مستويات متعددة من التمثيل الغذائي، والأنسولين هو هرمون أساسي لاستقلاب الكربوهيدرات وتوفير الطاقة للأنشطة الخلوية وتخزين الطعام لاستخدامه لاحقًا، تؤدي اضطرابات إفراز الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكري و ويمكن أن تتمثل علامات مرض السكري في الإرهاق ونقص الوزن والعطش الشديد والتبول .

نقص هرمون الغدة الدرقية نقص هرمون الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويسبب زيادة الوزن. ويؤثر هرمون الغدة الدرقية أيضًا على إيقاع القلب ووظيفة عضلة القلب.

زيادة هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) زيادة هرمون الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب. ويمكن أن تؤدي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية إلى حدوث اضطرابات في نظم القلب بما في ذلك الرجفان الأذيني. خلل في الكورتيزول تصنع الغدة الكظرية المنشطات مثل الكورتيزول وهو هرمون التوتر ونقص الكورتيزول (قصور الغدة الكظرية) سيؤدي إلى التعب المفرط وفقدان الوزن وانخفاض ضغط الدم، يسبب الكورتيزول الزائد (كوشينغ) التعب مع زيادة الوزن ، إرتفاع ضغط الدم و إرتفاع سكر الدم (مرض السكري).

عدم توازن الإستروجين يمكن أن يؤدي اضطراب الستيرويدات الجنسية (الإستروجين) لدى النساء إلى دورات غير منتظمة ، والعقم ومن الاضطرابات الهرمونية المبيضية الشائعة متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض).

انخفاض هرمون التستوستيرون إن انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال (قصور الغدد التناسلية) يسبب التعب وضعف الانتصاب وانخفاض كتلة العضلات.