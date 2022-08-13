ماذا تعرف عن اللبتين "هرمون الجوع" مفتاح السمنة؟

كتبت نهير عبد النبى

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من السمنة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها، وفي الولايات المتحدة وحدها، يعاني أكثر من أربعة من كل 10 بالغين من السمنة المفرطة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهذه الأرقام آخذة في الارتفاع - بزيادة 30.5٪ خلال العقدين الماضيين، حسبما نشر موقع webmd

هرمون الجوع

يقول الخبراء إن الوصول إلى العديد من الأطعمة منخفضة التكلفة وعالية السعرات الحرارية والغنية بالدهون التي تتوق إليها أدمغتنا مسبقًا، لكن هناك عامل رئيسي آخر كان موضوع قدر كبير من البحث العلمي: اللبتين، "هرمون الجوع".

اللبتين هو أحد الهرمونات العديدة التي تصنعها الخلايا الدهنية والتي يمكن أن تقلل من الشهية عن طريق إرسال إشارات إلى عقلك بأنك "ممتلئ" بعد تناول الطعام وأن جسمك لديه مخزون كافٍ من الطاقة (مثل دهون الجسم). ينتج البعض أيضًا عن طريق معدتك عند تناول الطعام ؛ يدور في دمك ويسافر إلى عقلك.

يساعد اللبتين في الحفاظ على وزن صحي للجسم لفترات طويلة من الزمن من خلال تفاعله مع جذع الدماغ وما تحت المهاد، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن عمليات التنظيم الذاتي، مثل درجة حرارة الجسم والعطش والجوع.

ويلاحظ شارما أيضًا أن اللبتين يؤثر أيضًا على التمثيل الغذائي وتنظيم نظام الغدد الصماء والجهاز المناعي ونمو السرطان، وتظهر الدراسات بشكل عام أن مستويات الهرمون في الدم أقل لدى الأشخاص النحيفين وأعلى من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. لكن يمكن أن تختلف مستويات اللبتين اعتمادًا على العديد من الأشياء ، بما في ذلك آخر مرة أكلت فيها وأنماط نومك.

يكون للبتين تأثير أكثر عمقًا عندما تفقد الوزن، عندما تفقد الدهون في الجسم ، تنخفض مستويات اللبتين لديك ، مما يشير إلى أن عقلك يعتقد أنك تتضور جوعاً. هذا يحفز الجوع الشديد والشهية ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة الغنية بالدهون في تخفيف الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال التأثير على مستويات اللبتين. لكن تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يزيد من تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن وتخزين الدهون - وكل ذلك يساهم في السمنة.