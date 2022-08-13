اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 08:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

ماذا تعرف عن اللبتين "هرمون الجوع" مفتاح السمنة؟

السبت، 13 أغسطس 2022 08:00 ص
ماذا تعرف عن اللبتين "هرمون الجوع" مفتاح السمنة؟ السمنة
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من السمنة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وغيرها من الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها، وفي الولايات المتحدة وحدها، يعاني أكثر من أربعة من كل 10 بالغين من السمنة المفرطة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهذه الأرقام آخذة في الارتفاع - بزيادة 30.5٪ خلال العقدين الماضيين، حسبما نشر موقع webmd

هرمون الجوع 

يقول الخبراء إن الوصول إلى العديد من الأطعمة منخفضة التكلفة وعالية السعرات الحرارية والغنية بالدهون التي تتوق إليها أدمغتنا مسبقًا، لكن هناك عامل رئيسي آخر كان موضوع قدر كبير من البحث العلمي: اللبتين، "هرمون الجوع".

اللبتين هو أحد الهرمونات العديدة التي تصنعها الخلايا الدهنية والتي يمكن أن تقلل من الشهية عن طريق إرسال إشارات إلى عقلك بأنك "ممتلئ" بعد تناول الطعام وأن جسمك لديه مخزون كافٍ من الطاقة (مثل دهون الجسم). ينتج البعض أيضًا عن طريق معدتك عند تناول الطعام ؛ يدور في دمك ويسافر إلى عقلك.

يساعد اللبتين في الحفاظ على وزن صحي للجسم لفترات طويلة من الزمن من خلال تفاعله مع جذع الدماغ وما تحت المهاد، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن عمليات التنظيم الذاتي، مثل درجة حرارة الجسم والعطش والجوع.

ويلاحظ شارما أيضًا أن اللبتين يؤثر أيضًا على التمثيل الغذائي وتنظيم نظام الغدد الصماء والجهاز المناعي ونمو السرطان، وتظهر الدراسات بشكل عام أن مستويات الهرمون في الدم أقل لدى الأشخاص النحيفين وأعلى من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. لكن يمكن أن تختلف مستويات اللبتين اعتمادًا على العديد من الأشياء ، بما في ذلك آخر مرة أكلت فيها وأنماط نومك.

يكون للبتين تأثير أكثر عمقًا عندما تفقد الوزن، عندما تفقد الدهون في الجسم ، تنخفض مستويات اللبتين لديك ، مما يشير إلى أن عقلك يعتقد أنك تتضور جوعاً. هذا يحفز الجوع الشديد والشهية ويمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة الغنية بالدهون في تخفيف الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال التأثير على مستويات اللبتين. لكن تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يزيد من تناول السعرات الحرارية وزيادة الوزن وتخزين الدهون - وكل ذلك يساهم في السمنة.

 


السمنة

الجوع

الدهون

اللبتين



الموضوعات المتعلقة

هل يعاني طفلك من زيادة الوزن؟.. إليك 3 نصائح للوقاية من السمنة

الأحد، 12 يونيو 2022 05:00 ص

دراسة: السيطرة على مستويات السكر بالدم تصحح مشاكل الخصوبة المرتبطة بالسمنة

السبت، 28 مايو 2022 10:00 م

سمر مريضة سمنة مفرطة.. وزنها وصل 400 كيلو وكل اللى بتتمناه "تعرف تدخل الحمام" (فيديو)

الجمعة، 27 مايو 2022 04:00 ص

أستاذ سكريات بهارفارد: دواء جديد للسمنة يخفض الوزن بنسبة 20%

الخميس، 26 مايو 2022 08:50 م

الصحة: فحص 11 مليونا و215 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة

الخميس، 26 مايو 2022 10:40 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة