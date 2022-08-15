أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

حياة كريمة.. إدراج 410 مدرسة بالعام الدراسى الجديد بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة