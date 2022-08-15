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أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:17 ص
أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة ابو سيفين
محمود طه حسين

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كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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