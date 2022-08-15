أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
حياة كريمة.. إدراج 410 مدرسة بالعام الدراسى الجديد بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس اللبناني وشيخ الأزهر
الكنيسة تقيم صلوات تجنيز المنتقلين فى حريق كنيسة إمبابة
"الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين
إجراءات عاجلة من النيابة.. النائب العام يعاين موقع حريق أبو سيفين.. إنفوجراف
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