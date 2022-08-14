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البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس اللبناني وشيخ الأزهر

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:26 م
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس اللبناني وشيخ الأزهر حريق كنيسة ابو سيفين
كتب: محمد الأحمدى

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تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفيّة، مساء اليوم، من الرئيس اللبناني ميشال عون، قدم خلالها التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة. معربًا عن خالص المواساة في لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء للمصابين.
 
وتلقى قداسته أيضا، اتصالًا هاتفيًّا، مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتقديم التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه في الضحايا، وصادق مواساته لأسرهم وذويهم متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد فضيلته على أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد.
 
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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