إجراءات عاجلة من النيابة.. النائب العام يعاين موقع حريق أبو سيفين.. إنفوجراف

عاين النائب العام موقع حادث كنيسة «الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبى سيفين » بإمبابة، بصحبة فريق من النيابة العامة.

وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق نتيجة الحريق.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في بيان النيابة العامة:

انتهاء مناظرة كل الجثامين ولا إصابات ظاهرة تدل على أمور خلاف الاختناق

انتقل فريق التحقيق برفقة الطبيب الشرعى للكشف على الجثامين وبيان سبب الوفاة

سرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحية وتسليمها إلى ذوى المتوفين لدفن الجثامين

حتى الساعة توفّى من جرّاء الحادث 41 وأصيب 16 منهم ضابطان وفردا شرطة

انتهت النيابة العامة من سؤال 14 مصابا سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم

شهود بموقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماس بجهاز لتوليد الكهرباء

ندب إدارة تحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار وبيان سبب الحادث وكيفية وقوعه



