اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 10:57 م
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شهيد الواجب.. نقابة الأطباء تنعى طبيبا توفى أثناء تأدية عمله

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:03 م
شهيد الواجب.. نقابة الأطباء تنعى طبيبا توفى أثناء تأدية عمله الدكتور نبيل عادل سيدار
كتبت آية دعبس

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 تنعي نقابة الأطباء ببالغ الأسى الدكتور نبيل عادل سيدار طبيب مقيم الجراحة العامة بمستشفى بنها الجامعي، والذي توفاه الله أثناء تأدية عمله بالمستشفى.
وكانت قد تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التعازي في ضحايا حادث حريق كنيسة أبي سيفين بمنطة مطار إمبابة، وإذ تنعي نقابة أطباء مصر من توفاهم الله إثر هذا الحريق، فتدعو الله أن يحتسبهم من الشهداء، وترجو نقابة أطباء مصر من الله تعالى سرعة شفاء المصابين.
وأعلنت نقابة أطباء مصر أنها تضع جميع إمكانياتها المادية والفنية للمساعدة في تجاوز هذا المصاب الأليم.
 

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

النقابة العامة للأطباء



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