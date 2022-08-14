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الكنيسة تقيم صلوات تجنيز المنتقلين فى حريق كنيسة إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:04 م
الكنيسة تقيم صلوات تجنيز المنتقلين فى حريق كنيسة إمبابة ضحايا كنيسة ابو سيفين
كتب: محمد الأحمدى

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أقيمت مساء اليوم صلوات تجنيز ضحايا الحريق الذي اندلع صباح اليوم في كنيسة الشهيد أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، والبالغ عددهم 41 شخصا، بينهم أحد كهنة الكنيسة المحترقة، وهو القمص عبد المسيح بخيت.
 
 وذكرت الكنيسة فى بيان رسمى لها، أن الصلاة أقيمت على المجموعة الأولى من الضحايا في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، تلاها تجنيز المجموعة الثانية من المنتقلين في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة الوراق أيضًا، وذلك بعد أن تم توزيع جثامين المنتقلين لكثرة عددهم على الكنيستين.
 
وشارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة، الأنبا يوحنا أسقف ايبارشية شمال الجيزة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه.
 
وقدم قداسة البابا التعزية في أبنائه ضحايا الحادث، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء، معلنًا أنه يتابع تطورات الوضع أولًا بأول مع الجهات المعنية.
 
 

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حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

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