المصنفات تضبط 10 آلاف كتاب دون تفويض بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى "بدون تفويض" أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها، وضبط المدير المسئول.. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (10,000) عشرة آلاف كتاب دراسى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.