كيف تحرق الحد الأقصى من السعرات الحرارية فى 30 دقيقة فقط؟

كتبت إيناس البنا

من المشاهير إلى عامة الناس، ومن الشباب إلى كبار السن، فقدان الوزن هو هدف العديد من الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللياقة البدنية المثالية من خلال التحكم في نظامهم الغذائي وتجربة أنواع مختلفة من أشكال لحرق الدهون.

من اليوجا، والكارديو، وتدريبات رفع الأثقال، يفعل الناس كل ذلك لتحقيق عامل الإبهار والاحتفاظ به في بنيتهم ​​البدنية، ولكن ماذا لو قلنا لك أن هناك تمرينًا بسيطًا يمكن أن يساعد في حرق أكثر من 600 سعرات حرارية في 30 دقيقة فقط.

كيف تحرق الحد الأقصى من السعرات الحرارية في 30 دقيقة فقط؟

وفقا لموقع " healthline"، أثناء الشروع في رحلة إنقاص الوزن، يعتمد الناس على التدريبات والنظام الغذائي على حد سواء - نظام غذائي بنسبة 80 % و 20 % من التمارين.

من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة في تسريع العملية؛ ويعد زيادة كثافة التمارين الرياضية قد يساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية في أقل وقت ممكن.

إذا كنت تحاول التخلص من أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية في إطار زمني قصير، فحاول تجربة تمرين تسلق الجبال، هذا التمرين، حسب البحث ، يمكن أن يحرق ما يصل إلى 617 سعرة حرارية في 30 دقيقة للرجال في المتوسط ​​؛ يمكن للمرأة أن تحرق 389 سعرة حرارية في نفس المدة، حيث يعتبر هذا التمرين فعالًا لأن التسلق يساعد على إشراك الجسم بالكامل وهو عبارة عن تمرينات القلب والقوة في نفس التمرين.

التسلق العمودي يشرك الذراعين، والظهر، والصدر، والأرداف، وأوتار الركبة، وهذا التمرين يشبه تسلق الجبال، فهو الطريقة الأكثر كثافة من أجهزة المشي، فهو يساعد في التغلب على رتابة المشي أو الجري مع تسريع عملية فقدان الوزن أيضًا.