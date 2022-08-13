اليوم السابع
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فى آخر يوم قبل تركه العمل.. سعفان يشكر العاملين بوزارة القوى العاملة

السبت، 13 أغسطس 2022 03:36 م
فى آخر يوم قبل تركه العمل.. سعفان يشكر العاملين بوزارة القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق
كتبت ـ آية دعبس

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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، مع العاملين بديوان عام الوزارة، فى آخر لقاء قبل تركه العمل بالحقيبة الوزارية ، لتقديم الشكر والتقدير على جهودهم الصادقة خلال فترة توليه الوزارة .
 
وخلال الاجتماع، حث سعفان العاملين بالوزارة على الاستمرار فى بذل الجهد والعطاء من أجل تحقيق أهداف الوزارة فى كافة مهام عملها، والعمل بروح الفريق الواحد واستكمال المشروعات المشتركة مع مختلف الجهات.
 
وقدم سعفان الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتهم فى توليته الحقيبة الوزارية لأكثر من  6 سنوات متواصلة ، ومنحه الفرصة لخدمة الوطن العزيز طوال هذه الفترة ودعمهم بكل الموارد والسبل لتحقيق الأعمال التى نفتخر بها جميعاً.
 
ووجه سعفان رسالة للعاملين تحثهم على ضرورة التعاون والتكاتف بين العاملين فى أداء مهام عملهم، فى إطار توجيهات وزير  القوى العاملة الجديد حسن شحاتة، فى ظل رؤية ورسالة الوزارة ، ورؤية مصر 2030 ، وأهداف الجمهورية الجديدة.
 

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