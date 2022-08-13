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رئيس اتحاد العمال..

السيرة المهنية لحسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 03:06 م
السيرة المهنية لحسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية لوزير القوى العاملة الجديد

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بعد موافقة مجلس النواب على تولى حسن محمد حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحقيبة وزارة القوى العاملة.. ينشر "اليوم السابع"، أهم المعلومات الخاصة بوزير القوى العاملة الجديد، وجاءت كالتالى:

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى.

رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى.

شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/2026.

وكان قد وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتى تضمنت 13 وزيرا جديدا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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