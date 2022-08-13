وأوضح البيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية استلمت الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدا استمرار قيادة العمليات المشتركة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم.