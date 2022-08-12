محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الطلبة في جميع مراحل التعليم.. صور

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوائل المحافظة، من طلبة الكليات والحاصلين على منح للجامعات المختلفة من أبناء محافظة جنوب سيناء، وكذا المتميزين الحاصلين ايضا على منح دراسية للمرحلة الجامعية وحصلوا على تكريمات من جامعاتهم.

جاء خلال حفل فنى كبير بمسرح العائلة بمدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، نظمته المحافظة بحضور اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، وعدد كبير من أولياء الأمور، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما كرم المحافظ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة بأقسامها الثلاثة "الأدبى وعلمى رياضة، وعلمى علوم"، وأوائل الثانوية الأزهرية ومنهم طالب الأول على مستوى الجمهورية، وأوائل الدبلومات الفنية المختلفة ووزع المحافظ شهادات تقدير على الأوائل فضلا عن مكافآت مالية لكل المكرمين.

وقال المحافظ إنه سعيد وفخور بابنائه الطلاب، مشيرا أن التعليم فى جنوب سيناء يشهد نهضة حقيقية، حيث لم تخل قرية أو وادٍ من مدرسة، والفصول الذكية جرى توزيعها على الوديان والتجمعات البدوية، ومزودة بكافة الخدمات الخاصة بالخدمات التعليمية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب وأولياء الأمور مشيدًا بمستوى ونسب النجاح هذا العام، مؤكدًا أن التعليم الحالى يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وطالب ببذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين، الذين يسعون للنهوض بوطنهم لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

كما كرم المحافظ خلال الحفل محمد عقل وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، والشيخ سعيد خضر رئيس الادارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء، ومديرى المدارس التى حقق طلابها التفوق هذا العام الدراسى.

واستهل المحافظ الحفل بتكريم غددا من النماذج المشرفة وهم جمال متولى مكتب المحافظ، محمد ثروت عفيفى التغيرات المكانية، فريدة مصطفى إبراهيم مكتب النائبة.