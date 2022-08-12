اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:40 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية

الجمعة، 12 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية مناطق صناعية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام

الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

التعليم تعلن ضوابط تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة الناجحين

وزير النقل: نطور 15 ميناء على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس

وزير النقل: مصر لا تبيع أراضيها وتوقيع جميع التحالفات يتضمن بند إعادة التسليم

"التعليم العالى" توضح خطوات ملئ استمارة التنسيق الإلكتروني وموعد تقليل الاغتراب

 

 

 


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