أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام

الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

التعليم تعلن ضوابط تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة الناجحين