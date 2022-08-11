الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام الخميس، 11 أغسطس 2022 09:44 م الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، قرارا بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية. مفتى الجمهورية دار الافتاء شوقى علام اليوم السابع بلس شوقي علام التجديد لشوقي علام مقتي الجمهورية الجريدة الرسمية الموضوعات المتعلقة هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردا؟ دار الإفتاء تجيب الخميس، 04 أغسطس 2022 03:53 م دار الإفتاء عن سب الآخرين سرا: "على الإنسان عدم الإساءة للآخرين سرا أو علانية" الخميس، 04 أغسطس 2022 03:28 م دار الإفتاء: على جميع فئات المجتمع التعامل مع ذوى الهمم بكامل التقدير الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:16 م دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده.. فيديو الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:51 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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