اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 11:09 م
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قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:44 م
قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، قرارا بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية.
 
 
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مفتى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام

اليوم السابع بلس

شوقي علام

التجديد لشوقي علام

مقتي الجمهورية

الجريدة الرسمية



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