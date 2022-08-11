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الصحة: لقاح الأنفلونزا المتوفر يحمى من 4 فيروسات متوقع انتشارها

الخميس، 11 أغسطس 2022 06:59 م
الصحة: لقاح الأنفلونزا المتوفر يحمى من 4 فيروسات متوقع انتشارها وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن لقاح الأنفلونزا الرباعى يوفر الحماية من 4 أنواع من فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها في الموسم الحالى.
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: "يُعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات، بواقع جرعتين بينهم شهر، ولمن هم فى عمر 9 سنوات فما فوقها جرعة واحدة".
 
وأضاف: لجميع الأعمار الجرعه ثابتة وهي 2/1 مل (الجرعه كاملة)، أيا كان السن أو عدد الجرعات، ولا يوجد تقسيم للجرعة. 
 
وكانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.
 
وزاره الصحة

 


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