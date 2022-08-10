اليوم السابع
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القبض على لصوص قتلوا سائقا لسرقة توك توك بأسوان

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:14 ص
القبض على لصوص قتلوا سائقا لسرقة توك توك بأسوان حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق مركبة "توك توك") عن مسكنهما، وفى وقتٍ لاحق تبلغ من بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها جروح متفرقة بالجسم بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة نصر النوبة ، وبإستدعاء الـمُبلغ تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله الـمتغيب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وأثناء إستقلالهما رفقته قام أحدهما بمغافلته وخنقه بإستخدام حبل كان بحوزته والتعدى عليه بسلاح أبيض "كتر" حتى فارق الحياة وألقيا المجنى عليه بمحل العثور وإستوليا على (مركبة "التوك توك" – هاتف المجنى عليه) ، وبإرشدهما أمكن ضبط (مركبة "التوك توك"، والهاتف المحمول) المستولى عليهما ،كما أضاف أحدهما بتخلصه من الأدوات المستخدمة (الحبل - السلاح الأبيض "كتر").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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