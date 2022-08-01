طقس الخليج.. ممطر بالسعودية مغبر بالإمارات حار بالكويت ورطب فى البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إن " بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان. في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 -350كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 – 25 / 35 كم/س، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 21:06.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والثاني عند الساعة 06:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 44 34 65 30 دبي 43 32 80 35 الشارقة 42 32 65 30 عجمان 40 32 75 30 أم القيوين 41 32 60 35 رأس الخيمة 42 33 65 30 الفجيرة 35 31 90 35 العين 44 33 75 30 ليوا 45 33 60 30 الرويس 43 34 65 30 السلع 42 32 70 30 دلما 42 34 75 20 طنب الكبرى 36 32 90 30 طنب الصغرى 36 32 90 30 أبو موسى 36 33 85 30 - مل -

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، إن طقس اليوم حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

أما نهارًا فهو حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.. درجة الحرارة الصغرى: 32 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم في المملكة، رطب وغائم جزئياً احياناً.

الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 40 م درجة الحرارة الصغرى 32 م.. الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 4%