حصاد الوزارات.. وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح
النقل تخصص جراجات بمحطات الوسائل الجديدة لتشجيع المواطنين على ترك السيارات
الصحة: جرعات كورونا التنشيطية تحمى من الإصابة بمتحورات الفيروس الجديدة
الصحة: انخفاض معدل المواليد لـ 21.2 في الألف والبطالة إلى 7,4% عام 2021
الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف"
الصحة تطلق 58 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري
التعليم: دعم 54 مركزا للموهوبين لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا
وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح
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