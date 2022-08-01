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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح الثانوية العامة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح
 
النقل تخصص جراجات بمحطات الوسائل الجديدة لتشجيع المواطنين على ترك السيارات
 
الصحة: جرعات كورونا التنشيطية تحمى من الإصابة بمتحورات الفيروس الجديدة
 
الصحة: انخفاض معدل المواليد لـ 21.2 في الألف والبطالة إلى 7,4% عام 2021
 
الصحة: يمكن الحصول على جرعات كورونا التنشيطية بالوحدات الصحية "إنفوجراف"
 

وزير التعليم: ما يتداول بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات غير صحيح


التربيه والتعليم

الثانويه العامه

النقل

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